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الحرب على المخدرات.. قانونيون: مكافحة الفساد مستمرة ولن ينجو أحد

الحرب على المخدرات.. قانونيون: مكافحة الفساد مستمرة ولن ينجو أحد

الحرب على المخدرات.. قانونيون: مكافحة الفساد مستمرة ولن ينجو أحد
٠٧:٠٠:١٢ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد قانونيون أن المملكة تقيم الحرب بكافة صورها وأشكالها ماليًا وإداريًا، لافتين إلى أن جهود الدولة و”نزاهة” في مكافحة الفساد كبيرة جدًا.

سن الأنظمة ونشر الثقافة العدلية

وقالوا إن هذه الجهود تتمثل في الدور الوقائي بسن الأنظمة ونشر الثقافة العدلية بالبُعد عن مواطن الفساد.

ونوهوا إلى أن المملكة أصبحت أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)؛ باعتبارها منظمة دولية، وانعكس ذلك بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي.

وتم انتخاب المملكة؛ ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة 3 سنوات.

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تطوير الأنظمة

وأوضح المحامي، سلطان المخلفي، أن المملكة لا تزال تقيم الحرب على الفساد المالي والإداري بكل حزم؛ إدراكاً منها لخطر الفساد على أجهزة الدولة وضرره العظيم بالاقتصاد ومستهدفات التنمية التي تطمح للوصول إليها.

وما تفتأ عن تقديم صورة جلية عن هذه الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا أدل على ذلك من انضمامها قبل عام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) لتصبح أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية باعتبارها منظمة دولية.

وانعكس ذلك بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي، إذ انتخبت السعودية؛ ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة 3 سنوات.

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وسائل التوعية من الفساد

وذكر أنه قد استخدمت الأجهزة المعنية، وعلى رأسها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وسائل التوعية من خلال الآتي:

– نشر دوري لجهودها.

– بيان عدد الموقوفين والمفرج عنهم، وطبيعة تلك القضايا في إشارة صريحة لجهودها.

– تطوير أنظمة مكافحة الفساد متجاوزة القوانين المقارنة.

– تغليب جانب الشك على أصل البراءة على من تظهر عليه مظاهر الإثراء وأصبح واجباً عليه بيان السبب، تحوطاً لحماية المال العام، وحفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة واقتصاد الدولة.

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جهود المملكة في مكافحة الفساد

– بلغ عدد الجولات الرقابية التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر رمضان الماضي 1612 جولة.

– تم التحقيق مع 131 في قضايا جنائية وإدارية.

– بلغ عدد الموقوفين 74، وأطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة.

– شملت الجولات عدداً من الوزارات؛ من بينها الداخلية والدفاع والحرس الوطني والخارجية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– تعددت الجرائم بين رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير.

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