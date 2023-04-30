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مكافحة المخدرات: 3 واجبات لتصدي المجتمع للمواد المخدرة

مكافحة المخدرات: 3 واجبات لتصدي المجتمع للمواد المخدرة

مكافحة المخدرات: 3 واجبات لتصدي المجتمع للمواد المخدرة
٠٦:٢٤:٢١ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان محمد اللحيدان، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تسعى إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع.

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نشر الوعي لرفض تعاطي المخدرات

وأضاف أنها تعمل على نشر الوعي لرفض تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية..

وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية وغيرها.

وحتى يسهم المجتمع من المشاركة في جهود الوقاية والمكافحة.

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الحدِّ من انتشار المواد المخدرة

وأضاف اللحيدان أنه يجب علينا جميعاً التكاتف في الحدِّ من انتشار المواد المخدرة والتوعية بخطورتها البالغة على الفرد والمجتمع، وفقًا لـ”عكاظ”.

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الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وشدد على ضرورة التصدي لها من خلال الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات للجهات الأمنية المختصة، وجميع البلاغات تتم بسرية تامة.

وأشار إلى تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية عن طريق المركز الوطني لاستشارات الإدمان عن طريق الرقم (1955)؛ الذي يعمل على خدمة الأسر لطالبي العلاج، أو حالات النقل القسري، والاستفسارات العامة حول المواد المخدرة من خلال خبراء ومختصين لتقديم جميع الخدمات بسرية كاملة.

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