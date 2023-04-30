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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين
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خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين
٠٧:١٥:٤٢ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، خطوات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها عبر منصة أبشر، حيث تمكن أفراد الأسرة من إصدار تأشيرة خروج نهائي لأحد التابعين.

الخطوات

1 – اختر “المواطنين” من القائمة الرئيسية ثم سجل الدخول إلى أبشر.

2 – اذهب إلى خدمات التابعين من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3 – اضغط على أيقونة الاستعلامات واختر خدمة التأشيرات.

4 – أدخل البيانات المطلوبة.

5 – اختر الشخص الذي ترغب بعمل تأشيرة خروج نهائي له.

6 – اضغط على أيقونة “إصدار تأشيرة خروج نهائي”.

المتطلبات

1 – سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.

2 – وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.

3 – أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 90 يوما فأكثر للخروج والعودة.

4 – سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

5 – وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له “للذكور والإناث من 15 عاما وأكبر”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية التابعين الجوازات الخروج النهائي تأشيرة الخروج خدمة اليوم

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