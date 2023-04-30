حمدوك: الصراع في السودان سيكون كابوسًا للعالم

تواصل – فريق التحرير:

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، من أن الصراع في السودان “سيكون كابوسًا للعالم”، وسيكون واحدًا من أسوأ الحروب الأهلية في العالم “إذا لم يتم وقفه مبكرًا”.

الصراع في السودان كبير

ونقلت وكالة بلومبيرج، أمس السبت، عن حمدوك القول إن “الصراعات في سوريا واليمن وليبيا ستبدو صغيرة” مقارنة بما يمكن أن يؤول إليه الوضع في السودان.

وأضاف حمدوك أن “السودان بلد ضخم ومتنوع يضم مجموعات عرقية ودينية مختلفة.

ودعا إلى استمرار الجهود الرامية للضغط على الطرفين المتحاربين من أجل وقف القتال.

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طرفا الصراع منفتحان على المفاوضات

وكان مبعوث للأمم المتحدة قدم في وقت سابق، السبت، بصيصًا من الأمل لإنهاء القتال، إذ قال إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين لم يظهرا حتى الآن أي إشارة على إمكانية التوصل إلى حل وسط أصبحا منفتحين الآن على المفاوضات وإن لم يتحدد موعد لها.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس لرويترز إنه “استشعر تغيرًا في مواقف الجانبين مؤخرًا وأنهما منفتحان على التفاوض”

وتابع قائلا “لم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات واردة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك”.

وقال بيرتس إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية أو في جوبا بجنوب السودان، لكنه استطرد قائلا إن ثمة سؤالا عمليا حول ما إذا كان بوسعهما الذهاب إلى هناك “للجلوس معا فعليا”.

وأضاف أن المهمة التي لا تحتمل التأخير هي تطوير آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. وتابع “أقر كلاهما بأن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر”.

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تثبيت وقف إطلاق النار

ومن جهته، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، السبت، العمل مع الجيش وقوات “الدعم السريع” وعدد من المنظمات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال إبراهيم الذي يرأس أيضًا حركة “العدل والمساواة”، في تغريدة: “‏نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني”.

وتابع: “هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات”.

وذكر الوزير أن “العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم”.

ورغم توافق الجيش السوداني والدعم السريع ليلة 24 إبريل الجاري، على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية – سعودية، وتجديدها ليلة الخميس، فإن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددًا، صباح السبت.

ومنذ 15 من إبريل الجاري تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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