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بقوة 900 حصان، حصلت سيارة مرسيدس AMG GLSعلى أفضل تعديل لها من شركة برابوس الألمانية، بإصدار برابوس 900 سوبر بلاك الجديد، والذي يعد نسخة معدلة وفريدة من مرسيدس AMG GLS 63 الرياضية ذات السبعة مقاعد.

توفر حزمة التعديلات المقدمة من شركة برابوس مجموعة كبيرة من التعزيزات التصميمية والرياضية لمرسيدس GLS 63، مع الحفاظ على اللمسات الفاخرة المصنعة يدوياً، لتصف برابوس هذه السيارة أنها مصممة خصيصاً لأولئك الذين يرون أن الفخامة ليست رفاهية، بل ضرورة.

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أداء برابوس 900 سوبر بلاك

تقدم النسخة الأساسية من مرسيدس AMG GLS 63 بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو بقوة 603 حصان مع 850 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 4.2 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 280 كم/ ساعة.

تتميز نسخة برابوس سوبر بلاك 900 بزيادة السعة اللترية للمحرك ليصل إلى 4.4 لتر مع شواحن توربينية أكبر ونظام عادم رياضي جديد.

وحدة تحكم إلكترونية جديدة للمحرك، ليولد قوة 900 حصان مع 1,250 نيوتن متر من عزم الدوران.

تتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 3.6 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 330 كم/ ساعة.

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تصميم برابوس 900 سوبر بلاك

حصلت مرسيدس AMG GLS 63 على العديد من التعديلات الرياضية المختلفة من برابوس المصنعة خصيصاً لإصدار سوبر بلاك 900، ومن أهمها:

– قطع خارجية مصنعة من ألياف الكاربون.

– عجلات رياضية كبيرة بقياس 24 إنش.

– منافذ عادم رباعية بأطراف من ألياف الكاربون.

– طلاء باللون الأسود اللامع.

في الداخلية نشاهد المزيد من القطع باللون الأسود، والعديد من القطع المصنعة خصيصاً من ألياف الكاربون ومن الألمنيوم.

وتتميز برابوس سوبر بلاك 900 بمقصورة قيادة داخلية من الجلد الفاخر المطرز يدوياً مع شعارات برابوس في جميع أنحاء الداخلية.

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