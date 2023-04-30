10 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر بـ المركبة
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مع اقتراب دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة الإجازات المتتالية، يبدأ الكثير من الأشخاص بالتخطيط للسفر إلى الشواطئ أو حتى الذهاب للتجمعات العائلية والسفر للمحافظات المختلفة.
ونقدم لك – عزيزي القارئ – أهم النصائح قبل السفر بـ المركبة لقضاء رحلة ممتعة خالية من الأعطال والمشاكل غير المتوقعة.
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10 نصائح عند السفر
1 – فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته.
2 – فحص إطارات مركبتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات المركبة دائماً في الضغط المحدد لها.
3 – فحص مصابيح المركبة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل.
4 – فحص فرامل المركبة، والتأكد من عملها بكفاءة.
5 – إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.
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فحص البطارية وخزان الوقود
6 – فحص البطارية والتأكد من عملها بشكل سليم.
7 – فحص فتحات تهوية المركبة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها.
8 – التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية.
9 – فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به.
10 – التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير.
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