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10 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر بـ المركبة
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10 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر بـ المركبة

10 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر بـ المركبة

10 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل السفر بـ المركبة
٠٣:٥٧:٠١ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة الإجازات المتتالية، يبدأ الكثير من الأشخاص بالتخطيط للسفر إلى الشواطئ أو حتى الذهاب للتجمعات العائلية والسفر للمحافظات المختلفة.

ونقدم لك – عزيزي القارئ – أهم النصائح قبل السفر بـ المركبة لقضاء رحلة ممتعة خالية من الأعطال والمشاكل غير المتوقعة.

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10 نصائح عند السفر

1 – فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته.

2 – فحص إطارات مركبتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات المركبة دائماً في الضغط المحدد لها.

3 – فحص مصابيح المركبة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل.

4 – فحص فرامل المركبة، والتأكد من عملها بكفاءة.

5 – إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.

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فحص البطارية وخزان الوقود

6 – فحص البطارية والتأكد من عملها بشكل سليم.

7 – فحص فتحات تهوية المركبة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها.

8 – التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية.

9 – فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به.

10 – التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير.

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