السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من مطار وادي سيدنا

تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر السفارة في الخرطوم رعاياها في السودان من الوصول أو الانتظار في مطار وادي سيدنا، بسبب العنف المتزايد في المطار وحوله.

تعرض طائرة تركية لنيران

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

اتهامات الدعم السريع

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف الطائرة، لكن الناطق باسم الدعم نفى لاحقا تورط القوات في الواقعة.

وحمل المسؤولية بالكامل “لمن يحاولون إلصاق التهم بقواتنا لتخريب علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفي كل مرة يتم نسف مخططاتهم الدنيئة بإظهار الحقائق”، على حد قوله.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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