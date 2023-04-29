دراسة توضح علاقة الضغوط النفسية والإجهاد بتغير الصوت

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كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين الضغوط النفسية والإجهاد وتغير الصوت خاصة لدى بعض الموظفين الذين يعانون من الإجهاد وضغوط العمل.

أسباب تغيرات الصوت

وتوصل بحث أجراه فريق من الباحثين في جامعة سارلاند بألمانيا لأسباب التغيرات في أصوات بعض الموظفين التى قد تكون ناتجة عن إجهاد وتعب يوم شاق من العمل، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت على العاملين الذين تغير صوتهم بعد يوم شاق من العمل، نتيجة ضغوظات والتوتر الذي يمر بها العامل علي مدار يوم العمل ، بجانب مستويات الاجهاد التي يتعرض لها.

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وقام الباحثون بتحليل التسجيلات الصوتية باستخدام برامج الكمبيوتر، ورصدوا بعض التغييرات الصوتية في الأيام التي أبلغ فيها الناس عن المزيد من الضغوطات، كما ووجدوا أن المرور بيوم صعب في المكتب يغير أصواتنا بعد العمل على مدار أسبوع.

أهم نتائج الدراسة

في سياق متصل، قال مؤلف الدراسة الدكتور ماركوس لانجر، من جامعة سارلاند في ألمانيا، إن الإجهاد ينشط الجهاز العصبي الذي يؤدي إلى إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين.ويمكن أن يؤدي هذا إلى توسع قصبي، فتح المجاري الهوائية، ومعدل تنفس أعلى، ما قد يزيد من شدة الصوت أو حجمه ومعدل الكلام.

وأشارت الدراسة إلى أن الإجهاد هو سبب اساسي للمشاكل الصحية، فقد يساعد ذلك في مراقبة التأثير اليومي للضغوط وتسهيل الكشف المبكر عن الإجهاد، للحد من خطر الإصابة بالأمراض.

وأوضح الأطباء أن الضغوط النفسية والأعباء الكثيرة مثل تراكم الديون والمشاكل الأسرية قد تساهم ايضا في متغيرات الصوت لدي الأفراد ، لذلك ينصح الخبراء بتجنب تلك الضغوط قدر المستطاع.

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