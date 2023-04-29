تواصل- فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

تنبيه سابق

كما نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد ، وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساء.

محافظتي بدر وينبع

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً .

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

أمطار رعدية على مكة

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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