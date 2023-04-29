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5 أسباب وراء ارتعاش اليدين
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5 أسباب وراء ارتعاش اليدين

5 أسباب وراء ارتعاش اليدين

5 أسباب وراء ارتعاش اليدين
٠٢:٢٥:٢٢ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعاني البعض من ارتعاش اليدين دون التفرقة بين كبير أو صغير دون معرفة السبب، لذا لخّصت صحيفة تايمز أوف إنديا، أسباب ارتعاش اليدين في مجموعة من الأعراض.

ونقلت الصحيفة، عن الطبيب النفسي في كولكاتا الدكتور سانجاي جارج قوله: “يثير القلق استجابة الجسم الوقائية أو الدفاعية، ويرتفع فيه بالأدرينالين، ما يحفز تسارع ضربات القلب وارتجاف العضلات واهتزازها”.

اضطراب عصبي

وذكرت أن من الأسباب اضطراب عصبي يسبب اهتزاز اليدين والرأس والصوت، وهو السبب الأكثر شيوعاً لارتعاش اليدين، خصوصاً عند كبار السن، وقد يكون مجهول السبب في بعض الأحيان.

وتوصلت إلى أن من أبرز أسباب ارتعاش اليدين ما يلي:

1- القلق

2- مرض الرعاش “الباركنسون”

3- السكري

4- التصلب المتعدد

5- الغدة الدرقية

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الكلمات الدلالية:
ارتعاش اليدين السكري القلق صحة وطب

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