وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي المشتريات. أخصائي إدارة العقود. تحكم المخزون. أخصائي شريك الأعمال. أخصائي هندسي. أخصائي محاسبة التكاليف.

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