السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه لأهالي الحناكية والمهد: رياح نشطة وتدني في الرؤية بعد ساعات
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان
دراسة توضح علاقة الضغوط النفسية والإجهاد بتغير الصوت
أسهل طريقة لاكتشاف كاميرات المراقبة السرية داخل غرف الفنادق
5 أسباب وراء ارتعاش اليدين
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات
٠١:٣٣:٥٣ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي المشتريات.
  2. أخصائي إدارة العقود.
  3. تحكم المخزون.
  4. أخصائي شريك الأعمال.
  5. أخصائي هندسي.
  6. أخصائي محاسبة التكاليف.
اقرأ أيضا:

عن الشركة:

  • تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030. شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية شركة نقل وتقنيات المياه فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بنك التسليف والادخار يعلن توافر 150 وظيفة عبر موقعه الإلكتروني

بنك التسليف والادخار يعلن توافر 150 وظيفة عبر موقعه الإلكتروني

٠٢:١٥ م، الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠١٣
وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة المؤسس

وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة المؤسس

٠٣:٠١ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
5000 وظيفة للشباب والفتيات من 100 شركة

5000 وظيفة للشباب والفتيات من 100 شركة

٠٦:٤٥ م، الأثنين، ١١ يونيو ٢٠١٢
فتح باب القبول على رتبة جندي أول وجندي بـ«مكافحة المخدرات»

فتح باب القبول على رتبة جندي أول وجندي بـ«مكافحة المخدرات»

٠١:٢٤ ص، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *