وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي المشتريات.
- أخصائي إدارة العقود.
- تحكم المخزون.
- أخصائي شريك الأعمال.
- أخصائي هندسي.
- أخصائي محاسبة التكاليف.
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عن الشركة:
- تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030. شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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