أسهل طريقة لاكتشاف كاميرات المراقبة السرية داخل غرف الفنادق

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أصبحت كاميرات المراقبة تشغل مساحات كبيرة بشكل متزايد سواءً في الأماكن العامة أو حتى المنازل، كونها تحمي أصحابها من اللصوص و المتطفلين.

لكن ماذا عن تلك المخفية التي لا يمكننا رؤيتها في أماكن مختلفة داخل الغرف الفنادقية أو المتاجر.

التجسس على الآخرين

يضع عادة بعض الأشخاص كاميرات مراقبة مخفية للتجسس على الآخرين، على الرغم من أن عدم الكشف عن وجود تلك الكاميرات داخل أحد الأماكن هو فعل غير قانوني في معظم الدول، ويثير الشكوك الأشخاص فهذه العدسة صغيرة الحجم مصممة لانتهاك الخصوصية.

كاميرات صغيرة للغاية

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة فإننا نرى كاميرات مراقبة صغيرة للغاية ويسهل تركيبها في أي مكان، حيث من السهل للغاية شراء هذا النوع من الأجهزة مقابل بضع عشرات من الدولارات على مختلف مواقع التجارة الإلكترونية العالمية.

وكثيرا ما تكشف بعض الأخبار والقصص المثيرة عن وجود كاميرا تجسس خفية من كل أنحاء العالم.

طرق البحث عن كاميرات سرية

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق للبحث عن كاميرات التجسس داخل الفنادق والغرف التي تؤجرها عبر الإنترنت عندما تقرر السفر إلى أماكن مختلفة.

فبقليل من البحث مع معرفتك لبعض النصائح المهمة، يمكنك العثور على أي كاميرا مخفية يتم دسها في أماكن مختلفة سواء خلف مرايا الغرف الفنادقية أو غرف تبديل الملابس بالمتاجر.

طريقة سهلة لكشف الكاميرات السرية

كشف رجل أعمال واستشاري تحاليل مصريظن أن وجود كاميرات سرية في غرف الفنادق ليس شيئا مستبعدا تماما.

وتابع في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، :” إذا أردت التأكد من عدم وجود كاميرات سرية في غرفة الفندق، فالأمر بسيط:

1- بمجرد دخولك الغرفة أطفئ كل الأنوار.

2- افتح كاميرا هاتفك المحمول مع إيقاف الفلاش.

3- افحص كل الغرفة بكاميرا المحمول خاصة الأركان ومفاتيح الإضاءة وأي أجهزة أو أدوات كهربائية في الغرفة.

4- في حالة وجود كاميرات ستعطيك وميضًا غالبًا ما يكون أحمر اللون.

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