فيديو متداول لفرار نزلاء من سجن كوبر في السودان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هروب للسجناء من سجن كوبر في السودان على أثر المواجهات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أيام.

فرار سجناء سجن كوبر

وقبل أيام قليلة، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من النزلاء من السجن الذي يقع شمالي العاصمة الخرطوم.

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وأضافت وسائل إعلام سودانية، أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن كوبر أدّى لإطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.

مواجهات في السودان

هذا وقد شهدت سجون أخرى في السودان، حوادث مشابهة مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية مقتل الفريق أحمد عبد القيوم هو وابنته أثناء وقوفه لشراء خبز في الشارع العام، متهمة قوات الدعم السريع بإطلاق النار عليه وقتله برفقة ابنته.

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