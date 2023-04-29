رسوم جديدة في تويتر على منشورات الوسائل الإعلامية

تواصل- فريق التحرير:

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن منصة تويتر ستسمح في مايو المقبل لناشري الوسائل الإعلامية فرض رسوم على المستخدمين، على أساس كل مقالة بنقرة واحدة.

دفع السعر لكل مقالة

وأضاف مالك منصة تويتر، أن ذلك يتيح للمستخدمين غير المشتركين في الصحف دفع السعر لكل مقالة عندما يريدون قراءتها بطريقة مستقلة أو عرضية.

وتابع “ماسك” في تغريدة على تويتر: “يجب أن يكون تويتر مكسبا كبيرا للمؤسسات الإعلامية والجمهور”.

تويتر بلو

رغم أن منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” اكتسبت شهرتها من كونها منصة التغريدات القصيرة، قرر مالكها الجديد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك السماح للمستخدمين أصحاب الحسابات مدفوعة الاشتراك بنشر تغريدات تصل إلى 10 آلاف حرف وليس 280 حرفا كحد أقصى كما هو معمول به.

وأطلق ماسك قبل شهور قليلة خدمة الحسابات مدفوعة الاشتراك تحت اسم “تويتر بلو” باشتراك شهري قدره 8 دولارات على أمل التغلب على تراجع إيرادات الشركة منذ استحواذه عليها في أكتوبر الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار.

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