مواقيت الصلاة ليوم الأحد 10 شوال.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 10 شوال 1444 هجرية، الموافق 30 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:41، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:27 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:38 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 10 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:30
المدينة – 4:24
الرياض – 3:55
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:46
المدينة – 6:51
الرياض – 6:23
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:16
المدينة – 8:21
الرياض – 7:53
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