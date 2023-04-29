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وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات
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وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات

وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات

وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات
١١:٣٣:٥٩ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد مروجي ومهربي المخدرات.

وقال وزير الداخلية في تغريدة عبر “تويتر”: “ضربة تتلوها ضربات.. لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا،،”.

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القبض على مروجي المخدرات

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما 50 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(174) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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القبض على مواطن بالطائف

وقبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، اليوم السبت، على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتبذل المملكة جهودا مستمرة، من خلال الجهات المعنية، من أجل تجفيف منابع المخدرات، والقضاء على تهريب وترويج المواد والنباتات المخدرة.

القبض على مخالف بعسير

وفي إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

نبات القات المخدر

وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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أخبار السعودية الحرب على المخدرات مكافحة المخدرات مواجهة مهربي المخدرات وزارة الداخلية وزير الداخلية

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