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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بوادي البرك في منطقة الرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بوادي البرك في منطقة الرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بوادي البرك في منطقة الرياض
١٢:٣٢:٠٧ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق وجريان السيول بوادي البرك جنوب غرب حوطة بني تميم بمنطقة الرياض.

أمطار وسيول بوادي البرك

وأظهر المقطع جريان السيول بوادي البرك، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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أخبار السعودية أمطار أمطار الرياض حوطة بني تميم سيول

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