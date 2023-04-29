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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس رجال ألمع ومحايل عسير
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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس رجال ألمع ومحايل عسير

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس رجال ألمع ومحايل عسير

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس رجال ألمع ومحايل عسير
١١:٣٤:١٣ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في رجال ألمع، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، بسبب الحالة المطرية على المحافظة.

الدراسة عن بعد في رجال ألمع

وقالت إدارة تعليم رجال ألمع، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “التزامًا بمعايير السلامة وفق مستجدات الحالة المطرية ؛ تعليم رجال ألمع يقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد ١٠-١٠-١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة”.

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تعليق الحضور بمدارس محايل عسير

في سياق متصل، أعلنت إدارة التعليم في محايل عسير كذلك تعليق الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الأحد الموافق 10-10-1444هـ في جميع مدارس تعليم محايل عسير”.

 

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الكلمات الدلالية:
الدراسة عن بعد تعليق الدراسة رجال ألمع محايل عسير منصة مدرستي

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