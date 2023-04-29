تطور خطير.. الشرطة تنضم للمعارك في السودان فماذا يحدث؟

تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد للمعارك في السودان أعلنت الشرطة السودانية نشر قواتها في الشوارع لتأمين الممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن في البلاد.

وفيما رحب الجيش بهذه الخطوة وطالب الشرطة بالقيام بدورها، حذرت قوات الدعم السريع من انضمام الشرطة إلى الجيش ومواجهة القوات.

انتشار الشرطة

وأظهرت صور انتشار قوات الشرطة السودانية في ولايات العاصمة لضبط الأمن.

وكشفت لقطات فيديو ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزية في الخرطوم.

اشتباكات محدودة

وأكد شهود عيان أن هناك اشتباكات محدودة في المنطقة الصناعية بالخرطوم ومدينة بحري رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وشهد محيط القصر الرئاسي بالخرطوم اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط تصاعد لأعمدة الدخان شمال العاصمة.

من جانبها، حذرت قوات الدعم السريع من خطوة نزول الشرطة، واعتبرت في بيان أن مشاركة الشرطة بالمعارك لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرب.

انضمام الشرطة للجيش

وحذرت قوات الدعم السريع مما وصفتها بـ”المحاولات المتكررة” للزج بقوات الاحتياطي المركزي في الحرب.

وقالت في بيان لها: :” انضمت قوة من شرطة الاحتياطي المركزي، اليوم السبت، إلى قوات (الانقلابيين) في منطقة الشجرة في الخرطوم وتستعد الآن إلى الهجوم على مناطق تمركز قواتنا”.

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تحذير شديد

وتابع البيان :” نحذر بشدة جميع قيادات قوات الشرطة من الانخراط في المعارك الدائرة الآن وسحب جميع منسوبيها من المشاركة مع الجيش”.

واصل البيان :” إن قوات الدعم السريع تعلم بنوايا وترتيبات الجيش و (فلول النظام البائد) الذين يريدون توسيع دائرة الحرب لتمرير أجندتهم الخبيثة”.

جهاز مدني

ودعت قوات الدعم السريع قوات الشرطة إلى عدم الانسياق وراء دعوات من وصفته بـ”الفلول” والزج بمنسوبيهم في معركة هم ليسوا طرفًا فيها وتعريض منسوبيهم للخطر.

واستطرد البيان :” إن الشرطة جهاز مدني قومي يجب ألا ينحاز لأي طرف دون الأخر وإننا نطلق هذا التحذير لجميع قوات الشرطة وقياداتها بعدم التدخل حتى لا نضطر إلى التعامل معها كعدو”.

بيان الجيش

من جانبه أصدر الجيش السوداني بيانًا، كشف فيه آخر التطورات الميدانية، حيث قال إن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.

وتابع :” نجحت جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية، فيما استمرت عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان”.

قصف عشوائي

وتابع البيان :” استمرار (المتمردين) في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان، بينما بدأ فتح وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجياً بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تباعا بمناطق العاصمة”.

وأوضح البيان :” اشتبكت قواتنا مع (المتمردين) في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين، فيما لا تزال قوات الدعم السريع مستمرة في محاولات يائسة دفع قوات مندحرة من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادي جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي ٢٥ عربة وجاري رصد التحركات”.

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