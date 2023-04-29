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روسيا تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

روسيا تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

روسيا تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
١٠:٤٦:٣٤ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت روسيا إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، عبر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجي النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية، حسب وكالة تاس الروسية.

طائرة معادية

وقال ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية للصحفيين السبت: “رصدت وحدات الجيش الروسي المرابطة في محور زابوروجي طائرة مسيرة معادية ضمن المجال الجوي لمنطقة المسؤولية.

وأضاف: “اتخذ الجيش الروسي التدابير اللازمة لإسقاطها”.

طائرة استطلاع

وتابع قائلا: تبين أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز “كوانتيكس ريكون” من إنتاج شركة “إيروفيرونمنت” الأمريكية.

وعند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آليا، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.

روسيا تتوعد السويد

كانت روسيا توعدت بالرد المناسب على طرد السويد خمسة من دبلوماسييها.

رد مناسب

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، عن مصدر في وزارة الخارجية، فإن الجانب الروسي سيقدم ردًا مناسبًا.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم طرد خمسة دبلوماسيين روس متهمين إياهم بالقيام بأنشطة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي.

طلب مغادرة 5 دبلوماسيين

وقال بيلستروم لـ”قناة SVT التلفزيوني”: “استدعت السويد اليوم (الثلاثاء) السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأضاف أن :” أنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.

توتر غربي روسي

يذكر أن هناك توتراً بين الغرب وروسيا وتبادلت عدد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين خصوصاً السويد الذي أبقت منصب مستشار السفارة الروسية لشؤون الثقافة شاغرا بعد انقضاء مهمات المستشار الحالي في أغسطس الماضي، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية امريكا روسيا طائرة مسيرة

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