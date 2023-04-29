زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شبه جزيرة أمريكية

تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية اليوم السبت.

على عمق 77 كم

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومتراً تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 21ر156 درجة شمالاً وخط طول 69ر156 درجة غرباً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسب “واس”.

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وفي مارس الماضي، تسببت عاصفة مدمرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية في مصرع 25 شخصا وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والممتلكات.

بايدن يعلن الطواريء

وبسبب حجم الخصائر التي تسببت فيها العاصفة المدمرة أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ بالولاية المنكوبة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم المساعدات لإعادة بناء المناطق المتضررة.

وكان إعصار قوي قد اجتاح الولاية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا هناك، وشخص واحد في ولاية ألاباما.

وأسرع متطوعون إلى رولينغ فورك في ولاية ميسيسيبي الأميركية التي ضربتها موجة أعاصير وعواصف مدمرة من أجل تقديم المساعدة إلى سكانها المنكوبين الذين فقدوا منازلهم.

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