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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على أحياء تنومة

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على أحياء تنومة

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على أحياء تنومة
٠٩:٣٩:١٦ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أحياء محافظة تنومة، جعلها الله أمطار وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة أمطار محافظة تنومة تنومة

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