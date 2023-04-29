بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، اليوم السبت، إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، القيادي العسكري التابع للحكومة الشرعية.

محتجز في صنعاء

وبقي رجب قرابة 8 سنوات، محتجزا لدى الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وجرى استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن منتصف الشهر الجاري، بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، حسب “إرم نيوز”.

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