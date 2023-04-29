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بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن
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بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن

بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن

بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن
١٠:٠٤:٥١ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، اليوم السبت، إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، القيادي العسكري التابع للحكومة الشرعية.

محتجز في صنعاء

وبقي رجب قرابة 8 سنوات، محتجزا لدى الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وجرى استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن منتصف الشهر الجاري، بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، حسب “إرم نيوز”.

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تصريحات مسؤول حكومي

من جانبه، قال عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، ياسر الحدي، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، “لم نخلي مسؤوليتنا عن تحرير اللواء رجب وصرحنا بذلك في حينهّ وأكدته شخصياً لنجل الأسير في مطار عدن يوم التبادل بتاريخ 14 إبريل.

وتابع: ولكننا وجدنا أنفسنا إما تعنت وصلف كاد يفشل المفاوضات وبدلاً من عرقلة الجميع كسرنا حاجز الصلف بتحرير اللواء الصبيحي ومنصور وهذا الذي أسهم بتحرير اللواء رجب.

وكان وفد قبلي، توجه الأثنين الماضي، إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الحوثيين بشأن الإفراج عنه، بعيدًا عن المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية في هذا الملف.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن احتجاز قائد عسكري السمن صنعاء مليشيا الحوثي

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