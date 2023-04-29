حملةً مكثفة على الباعة الجائلين بمحافظة القطيف

تواصل – واس:

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، جولات ميدانية لتعقب الباعة المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمحافظة القطيف .

حملة مكثفة على الباعة الجائلين

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من ٣٠٠ كيلو جرامًا من الخضار والفواكه والمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي تبدو عليها علامات التلف، كانت تعرضها البسطات العشوائية للمستهلكين عشوائيًّا وسط بيئة تفتقد جميعَ الاشتراطات الصحية.

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نصائح لسلامة المستهلك

وأكدت الأمانة استمرار الحملة؛حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، وللحد ومكافحة ظاهرة الباعة المخالفين والبسطات المخالفة ومنع انتشارهم في المواقع التي تشهد وجودهم فيها، داعيةً إلى تعاون الأهالي في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وإسهامهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو مركز البلاغات 940.

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