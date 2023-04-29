السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم غدا.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد
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سارع بالتقديم غدا.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد

سارع بالتقديم غدا.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد

سارع بالتقديم غدا.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد
٠٩:٤٠:٣٠ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة) عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد  في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) على النحو التالي:

شروط القبول (للرجال):

– سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
– تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– لا يكون متزوجا من غير سعودية.
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
– يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة والتجارية والصناعية
– الدبلوم
– البكالوريوس

الرتب المستهدفة:

– جندي
– جندي أول
– عريف
– وكيل رقيب
– رقيب

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ (الساعة 8 صباحاً) من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa

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