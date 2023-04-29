دراسة توضح فوائد القهوة في علاج سرطان القولون والمستقيم

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كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها جامعة تكساس إلى أن مستخلصات البن المحمص تقي من سرطان القولون في مسارات الأمعاء، ما يعني أن للجرعة الكبيرة من القهوة، فوائد وقائية إضافية.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان “الفوائد الصحية لاستهلاك القهوة ضد السرطان والأمراض الأخرى وآليات العمل” في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.

فوائد القهوة

وقال الدكتور ستيفن سيف، الباحث المشارك: “توصلنا إلى أدلة على أن ارتفاع استهلاك القهوة يخفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطانات الثدي، وبطانة الرحم، وغيرها، رغم التقارير المتضاربة عن فائدتها ضد بعض هذه السرطانات”.

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وأضافت الورقة “الآليات المرتبطة بالتأثيرات الوقائية الكيميائية لأكثر من 1000 مركب في القهوة المحمصة معقدة، وقد تختلف باختلاف الأمراض”.

نتائج الدراسة

وأوضح الباحثونـ أن “بعض هذه الآليات يرتبط بالمسارات التي تستهدف الإجهاد التأكسدي أو المسارات التي تحفز أنواع الأكسجين التفاعلية على قتل الخلايا المريضة”.

وأجريت الدراسة باستخدام الفحص الجزيئي لقولون فئران معدلة وراثياً، وكشفت أن مستخلصات القهوة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء، وأنسجة أخرى من الجسم، رغم تأثير الكافيين.

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