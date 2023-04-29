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أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكرات “ميتافيرس”

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أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكرات “ميتافيرس”

أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكرات “ميتافيرس”

أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكرات “ميتافيرس”
٠٩:١٣:٤٩ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكرات (أكاديمية ميتافيرس) التي تنطلق بتاريخ 2023/05/21 وتمتد 8 أشهر بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض، كأول معسكرات من نوعها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع شركة ميتا.

مسارات المعسكرات

حيث تستهدف تعزيز مفهوم الميتافيرس وتطبيقاته، وتطوير المتدربين بالمهارات الأساسية والمطلوبة لبناء وتطوير أنظمته.

وتتكون المعسكرات حول عدد من المسارات التي تهدف إلى

– التعريف بمفهوم الميتافيرس

– تطوير وتأهيل المتدربين لاكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتطبيقاته عبر بناء الواقع المعزز باستخدام Meta Spark

– تمكين المتدربين بتقنيات مجالات الواقع المعزز والافتراضي المطلوبة في سوق العمل

حيث تتيح الأكاديمية التسجيل في المعسكرات عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa .

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التعاون مع المملكة

وأكدت مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى ميتا جوال عواد، أهمية التعاون مع الشركاء في المملكة  والمنطقة لتسريع جهود تطوير منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للميتافيرس، والدخول في شراكة مع أكاديمية طويق.

ودعت جميع المهتمين بالالتحاق بأكاديمية الميتافيرس إلى التسجيل، للمساهمة في تشكيل مجتمعات الجيل القادم من المبدعين والمطوّرين وبناة عالم الميتافيرس.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أن الأكاديمية تعمل على تفعيل الشراكات مع كبرى الشركات والجهات العالمية المتقدمة؛ وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

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