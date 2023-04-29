السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بنظام التعاقد.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
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بنظام التعاقد.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

بنظام التعاقد.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

بنظام التعاقد.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
٠٨:٣٣:٥٠ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية عبر موقع تويتر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمواطنين بنظام التعاقد، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية، بدرجة (معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  معيد.
  •  محاضر.
  •  أستاذ مساعد.
  •  أستاذ مشارك.
  •  أستاذ.

التخصصات المتاحة:

– القراءات وعلومها، تفسير وعلوم القرآن، الحديث الشريف، علوم الحديث، السنة وعلومها، الكتاب والسنة، العقيدة، ثقافة إسلامية، الدعوة، تربية خاصة، مناهج وطرق تدريس، التاريخ الحديث، اقتصاد، هندسة مالية، محاسبة، إحصاء، مالية عامة، ريادة الأعمال.

– وتشمل التخصصات أيضا قانون ومحاماة، القانون الخاص، القانون العام، القانون المدني، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون المالي، قانون المرافعات، قانون تقنية معلومات، قانون دولي خاص.

– كذلك تشمل التخصصات، قانون ملكية فكرية، قانون العمل والعمال، الفقه المقارن، لغويات، إعلام، علم اللغة التطبيقي وفروعه، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة إلكترونيات، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، كيمياء، فيزياء، الرياضيات، احياء، علوم الحاسب).

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/16هـ الموافق 2023/05/06م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الجامعة الإسلامية فرص وظائف وظائف شاغرة

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