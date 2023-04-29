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“نوماك” تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
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“نوماك” تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

“نوماك” تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

“نوماك” تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
٠٨:٣٥:٢٢ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إشاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل غرفة التحكم – RO / محطة التحلية – الشقيق ورابغ.
  2. فرصة تدريب تمهير.
  3. مهندس مراقبة الحالة.
  4. مهندس إدارة النفايات / عالم.
  5. مهندس معالجة مياه الصرف الصحي – مشروع البحر الأحمر – أملج.
  6. فني ميكانيكي.
  7. فني كهربائي.
  8. مهندس ميكانيكي – R3IWP.
  9. ضابط HSSE.
  10. مدير صيانة أنظمة الطاقة والمياه ، أملج.
  11. والمزيد …

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أماكن العمل:

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طريقة التقديم:

أوضحت نوماك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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