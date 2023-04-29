“نوماك” تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

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تعلن شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إشاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل غرفة التحكم – RO / محطة التحلية – الشقيق ورابغ. فرصة تدريب تمهير. مهندس مراقبة الحالة. مهندس إدارة النفايات / عالم. مهندس معالجة مياه الصرف الصحي – مشروع البحر الأحمر – أملج. فني ميكانيكي. فني كهربائي. مهندس ميكانيكي – R3IWP. ضابط HSSE. مدير صيانة أنظمة الطاقة والمياه ، أملج. والمزيد …

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أماكن العمل:

(أملج، رابغ، الشعيبة، جدة، الرياض، الجبيل، تبوك، الشقيق، القريبة) وأخرى.

طريقة التقديم: