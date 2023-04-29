توضيح جديد من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو

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أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” لم تصدر حتى الآن، موضحا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

توضيح بشأن دفعة مايو

جاء ذلك في رد من البرنامج في رد على سؤال مغرد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قال فيه: “يظهر لي غير مؤهل بسبب تجاوز الحد المانع في الصفحة الرئيسية وفي صفحة دراسة الأهلية مؤهل؟ فما الحل؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ”10مايو” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.

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مؤهل.. غير مستحق

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن توضيحًا بشأن ظهور عبارة “مؤهل.. غير مستحق” للمستفيدين من البرنامج، وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص عند الاستعلام عن حالة الأهلية للدفعة 66 – شهر مايو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

موعد صرف الدفعة الجديدة

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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