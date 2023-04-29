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لقطات من الأجواء لفيضان سد وادي بسل جنوب الطائف

لقطات من الأجواء لفيضان سد وادي بسل جنوب الطائف

لقطات من الأجواء لفيضان سد وادي بسل جنوب الطائف
٠٧:٣٢:٠٦ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من الأجواء لفيضان سد وادي بسل جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

فيضان سد بسل

المقطع المتداول، وثقته عدسة المصور “الرحال أبو لافي العصيمي”، وأظهر لقطات لفيضان سد بسل بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الطائف سد بسل

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