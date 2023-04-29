السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سكني يكشف أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين
تجاوز عددها 106.. تأهيل شركات لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمنازل
لقطات من الأجواء لفيضان سد وادي بسل جنوب الطائف
توضيح جديد من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو
“بناء لرعاية أيتام الشرقية” تفوز بجائزة أفضل مؤسسة عربية في العمل الإنساني
تناول الألياف يقي من هذه الأنواع للسرطان

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

سكني يكشف أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

سكني يكشف أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

سكني يكشف أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين
٠٨:٣٢:٥٠ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سؤال حول عدم نزول الدعم السكني لهذا الشهر، واحتمالية تغير جدول الدعم لتاريخ آخر.

العمل قائم

وأفاد برنامج سكني بأن العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من سكني للمستفيدين الأشد احتياجًا

ومنذ أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.

رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأضاف أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه تجاوز 47.1 مليار ريال

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

الصندوق العقاري يحذر من سقوط الدعم السكني في هذه الحالة

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج سكني صندوق التنمية العقارية مستفيدو سكني وزارة الشؤون البلدية والقروية

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. الإطاحة بـ«المفحط القاتل» (فيديو وصور)

الرياض.. الإطاحة بـ«المفحط القاتل» (فيديو وصور)

٠٩:٥٢ م، السبت، ٠٥ يناير ٢٠١٩
خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”

خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”

٠٧:٢٧ ص، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣
بـ 4 نماذج.. «الصناعة» تبدأ تقديم خدمة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية إلكترونيًا

بـ 4 نماذج.. «الصناعة» تبدأ تقديم خدمة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية إلكترونيًا

٠٤:٥٠ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣
تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

٠٩:٣٣ م، الجمعة، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *