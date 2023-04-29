انهيار سقف قاعة احتفالات بحي القيروان شمال الرياض (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق انهيار سقف قاعة احتفالات في حي القيروان شمال الرياض.

لا وجود لأي إصابات

ووثق المقطع، مشاهد من انهيار سقف قاعة الاحتفالات ، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

انهيار سقف كلية البنات

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تأثر مباني كلية البنات في حفر الباطن بالأمطار الغزيرة، ما أدى إلى سقوط السقف بالكلية العلمية.

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وكانت بعض مباني كلية البنات “مجمع الياسمين” التابعة لجامعة حفر الباطن، قد تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة حينها، والتي صدر بشأنها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

وسادت حالة من الغضب بين الطالبات وأولياء الأموروقتها، لعدم تعليق الدراسة في مثل هذه الحالة المناخية نظراً لخطورة تلك الانهيارات.

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