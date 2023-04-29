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تناول الألياف يقي من هذه الأنواع للسرطان
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تناول الألياف يقي من هذه الأنواع للسرطان

تناول الألياف يقي من هذه الأنواع للسرطان

تناول الألياف يقي من هذه الأنواع للسرطان
٠٧:٠٩:٤٨ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشار د. فهد الخضيري، استشاري وعالم أبحاث المسرطنات، إلى وجود دراسات متعددة تثبت أن الشعوب التي تتناول ألياف أكثر في غذائها يقل لديهم سرطان القولون والجهاز الهضمي والأمعاء.

وتشمل الألياف، كما أورد الخضيري، النخالة، وقشور ونخالة الحبوب كلها بقشورها، وأي طعام خشن بأليافه والقشور.

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من ناحية أخرى، يعد سرطان البنكرياس أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق ويطلق عليه اسم “القاتل الصامت”، وله العديد من العلامات.
وكشفت دراسة حديثة أن 83% من البالغين ليسوا على دراية بعلامات المرض، بحسب “روسيا اليوم”.

وفيما يلي أبرز 5 أعراض لسرطان البنكرياس:

آلام في المعدة

يمكن أن تنمو السرطانات التي تتكون في البداية في الجسم أو الأجزاء السفلية من البنكرياس بسرعة كبيرة، وتضغط على الأعضاء المجاورة.

ويضغط هذا السرطان أيضا على الأعصاب المحيطة بتلك الأعضاء. وتعد المعدة من الأعضاء المجاورة.

اليرقان

يعد اليرقان، اصفرار الجلد والعينين، من العلامات الأولى الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس.

وفي وظائف الكبد الطبيعية، تنتقل الصفراء عبر القنوات إلى الأمعاء وتساعد على تكسير الدهون.

الكلمات الدلالية:
أمراض السرطان الجهاز الهضمي تناول الألياف سرطان القولون فهد الخضيري

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