قنصلية المملكة في فرانكفورت تعلن إغلاق أبوابها في هذا الموعد

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أعلنت القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت إغلاق أبوابها ليوم الإثنين الموافق 11 شوال 1444هـ.

إغلاق القنصلية في فرانكفورت

وقالت قنصلية المملكة في فرانكفورت في بيان لها عبر “تويتر”: “يطيب للقنصلية العامة في فرانكفورت إحاطة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣م”.

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موعد إعادة فتح القنصلية

وأضافت “سوف يستأنف العمل بالقنصلية يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، كما يمكنكم التواصل في الحالات الطارئة على الأرقام المعتمدة للقنصلية”.

يذكر أن القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت لم توضح سبب الإغلاق خلال هذه الفترة الموضحة في البيان الخاص بالقنصلية.

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