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قنصلية المملكة في فرانكفورت تعلن إغلاق أبوابها في هذا الموعد
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قنصلية المملكة في فرانكفورت تعلن إغلاق أبوابها في هذا الموعد

قنصلية المملكة في فرانكفورت تعلن إغلاق أبوابها في هذا الموعد

قنصلية المملكة في فرانكفورت تعلن إغلاق أبوابها في هذا الموعد
٠٦:٢٨:٣٩ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت إغلاق أبوابها ليوم الإثنين الموافق 11 شوال 1444هـ.

إغلاق القنصلية في فرانكفورت

وقالت قنصلية المملكة في فرانكفورت في بيان لها عبر “تويتر”: “يطيب للقنصلية العامة في فرانكفورت إحاطة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣م”.

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موعد إعادة فتح القنصلية

وأضافت “سوف يستأنف العمل بالقنصلية يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، كما يمكنكم التواصل في الحالات الطارئة على الأرقام المعتمدة للقنصلية”.

يذكر أن القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت لم توضح سبب الإغلاق خلال هذه الفترة الموضحة في البيان الخاص بالقنصلية.

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أخبار السعودية فرانكفورت قنصلية المملكة قنصلية المملكة في فرانكفورت

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