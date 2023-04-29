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الحرب على المخدرات.. إطاحات جديدة تطال مروجين بجازان وعسير

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الحرب على المخدرات.. إطاحات جديدة تطال مروجين بجازان وعسير

الحرب على المخدرات.. إطاحات جديدة تطال مروجين بجازان وعسير

الحرب على المخدرات.. إطاحات جديدة تطال مروجين بجازان وعسير
٠٦:١٤:١١ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود بجازان:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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