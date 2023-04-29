ممسكا بلجامه.. شاب يقدم حصانًا هدية لصديقه في يوم زفافه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام أحد الشباب بتقديم حصانه لصديقه في يوم الزفاف.

هدية غير متوقعة

وأظهر الفيديو الشاب وهو يمسك بلجام الحصان ويمدح خصال صديقه، موضحا أنه قدم هذه الهدية الثمينة لصديقه بسبب مواقفه معه وصحبته له.

وفي وقت سابق، وفي واقعة فريدة من نوعها، أهدى عريس لعروسه في ليلة زفافهم هدية لا تخطر على بال أحد، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد العرسان وهو يهدي عروسه حمارًا في ليلة زفافهما!

العريس أحضر حمارًا في حفل الزفاف

ونقلت «سبوتنيك» عن وسائل إعلام محلية، أن العريس الباكستاني أزلان شاه، أحضر حمارًا في حفل الزفاف وقدمه هدية لعروسه.

وأوضح العريس أن سبب الهدية بسيط، ويرجع إلى أنه هو وعروسه يحبان الحمير، مؤكدًا أن الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية.

المقطع المصور حظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

وبعد انتشار مقطع الفيديو على موقع «يوتيوب»، حظي المقطع المصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن دهشتهم وإعجابهم من هدية العريس لعروسه ليلة زفافهما.

مصروفات الزواج في باكستان

وتشتهر باكستان بثرائها الثقافي وتقاليدها المتنوعة في الزواج منذ الأجيال القديمة، حافظت الزيجات الباكستانية على صحتها، وحفل الزواج هناك يتميز بالألوان والطابع الشرقي، يتم تسليم التقاليد من جيل إلى جيل على الرغم من مرور الزمن

الزواج في باكستان

وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية تتطلب موافقة كلا الشريكين على الزواج إلا أن غالبًا ما تتم الزيجات في جميع أنحاء البلاد عن طريق موافقة آبائهن أو زعماء القبائل.

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