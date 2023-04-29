راتب لا يصدق.. 127 ألف ريال لوظيفة بمهام بسيطة وهذه شروطها

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أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطيور في بريطانيا، عن أنها تبحث عن حارس طيور لجزيرة جوف، براتب يعادل 127 ألف ريال شهريا.

تخلو من السكان

ويتعين على الموظف الجديد، البقاء في الجزيرة وحيدا لمدة 13 شهرا، فيما تخلو هذه الجزيرة من السكان، والطريقة الوحيدة للوصول إليها هي السفر بالسفينة مدة 7 أيام، حسب “اليوم”.

ويبلغ الراتب المتوقع لهذه الوظيفة، 27 ألف جنيه استرليني، وتتطلب مراقبة أنواع معينة من الطيور البحرية، على مدار أيام متتالية، وسط طقس بارد وأجواء عاصفة وممطرة.

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عاجل.. إعلان نتائج القبول على هذه الوظيفة المهمة

من ناحية أخرى، سجلت إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا، حادث اصطدام تعرضت له طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “بوبيدا” على ارتفاع 1500 متر عن الأرض، أثناء التحليق.

قادمة من سان بطرسبورج

واصطدمت الطائرة من طراز بوينج – 738 القادمة من مدينة سان بطرسبورج، بسرب طيور، عند هبوطها هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية.

وأفادت الجهات المختصة أن الطائرة نجحت في الهبوط إلى المطار، دون أن يصاب أحد بأذى، حسب وسائل إعلام روسية.