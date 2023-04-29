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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في بني مالك جنوب الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في بني مالك جنوب الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في بني مالك جنوب الطائف
٠٦:١٠:٠٦ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار  غزيرة وجريان للسيول في بني مالك جنوب الطائف بمنطقة الرياض.

أمطار غزيرة وسيول 

وأظهر المقطع المتداول، حالة مطرية غزيرة، على أحياء جنوب الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الطائف سيول

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