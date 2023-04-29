استمر ليومين.. إخماد حريق اندلع في مردم صحي بالجبيل الصناعية

تواصل- فريق التحرير:

شب حريق عند الساعة ١٢:٠٠ م من يوم الجمعة الموافق ٤/٢٨ ٠/ ٢٠٢٣ في إحدى خلايا المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية بمدينة الجبيل الصناعية.

وقد باشر كل من الدفاع المدني وإدارة الأمن الصناعي والسلامة وقسم الإطفاء وإدارة الخدمات البينية بالهيئة الملكية.

كما ننوه بأنه تم بحمد الله إخماد الحريق صبيحة هذا اليوم السبت وتبقى تصاعد الأدخنة والحرارة الداخلية في الخلية.

ويجري العمل على تبريد المنطقة وإيقاف تصاعد الأدخنة لعزل

مسبب الاشتعال الأساسي لها.

فيما يقوم الفريق البيني الخاص بالهينة الملكية بالعمل

على مدار الساعة بأخذ القراءات من محطات الرصد البيئية “الثابتة والمتحركة” للتأكد من عدم تجاوز الأدخنة والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية.

حريق حائل:

وقبل أيام أعلن الدفاع المدني في منطقة حائل مباشرته حادثًا في “مغسلة ملابس”.

وقالت مديرية الدفاع المدني في حائل، إن مدني حائل باشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس في حي أجا، مؤكدة عدم وجود أي إصابات جراء الحادث. اقرأ أيضا:

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