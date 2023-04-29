السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الحرب على المخدرات..دوريات الأمن بالطائف تقبض على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر
فيديو.. صاعقة تضرب رجلًا هنديًا وتنهي حياته في الحال
استمر ليومين.. إخماد حريق اندلع في مردم صحي بالجبيل الصناعية
الذهب يصعد مجددا.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بأسواق المملكة
فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط أمريكية
استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

فيديو.. صاعقة تضرب رجلًا هنديًا وتنهي حياته في الحال

فيديو.. صاعقة تضرب رجلًا هنديًا وتنهي حياته في الحال

فيديو.. صاعقة تضرب رجلًا هنديًا وتنهي حياته في الحال
٠٥:٤١:٢٣ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لحظة ضرب صاعقة لرجل هندي بعد انتهاء عمله في أحد المناجم، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء الماضي بولاية ماهاراشترا الهندية، وبالتحديد بالقرب من منجم فحم في منطقة “شاندرابور”.

يعمل في منجم

وأوضحت أن الضحية يدعى بابو دانكومار ياداف ويبلغ من العمر 36 عاما، ويشتغل في منجم ماجري للفحم التابع لشركة وسترن كول فيلد.

ويظهر الفيديو بابو وهو يغادر مكان عمله، قبل أن تفاجئه صاعقة قوية، أسقطته على الأرض فورا.

صاعقة تقتل زوجان وطفلاهما

وفي منطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا، توفي زوجان وطفلاهما بسبب صاعقة قوية ضربتهم، يوم الإثنين الماضي، لحظة ركوبهم دراجة نارية.

ويحذر الخبراء من مخاطر صواعق الرعد والبرق، حيث يشددون على ضرورة تجنب البقاء في الخارج والوقوف في الأماكن المرتفعة.

اقرأ أيضا

صاعقة تضرب مركبة.. وهذا ما حدث لقائدها

الكلمات الدلالية:
الارصاد الهند برق صاعقة برق صاعقة تضرب هندي

مواد ذات صلة

المزيد
“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل

“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل

٠٦:٤٥ م، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
شاهد.. كابوريا تتناول وجبة “إندومي” في مطعم

شاهد.. كابوريا تتناول وجبة “إندومي” في مطعم

٠٢:٢٣ ص، الأربعاء، ١٦ يوليو ٢٠١٤
شاهد.. ضبط متسللين بين حدود المكسيك وأمريكا داخل حاويات لنقل الحبوب

شاهد.. ضبط متسللين بين حدود المكسيك وأمريكا داخل حاويات لنقل الحبوب

١١:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢١
بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

بالفيديو.. الزعاق يستعرض حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي

٠٨:١٣ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *