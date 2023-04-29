فيديو.. صاعقة تضرب رجلًا هنديًا وتنهي حياته في الحال

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وثّق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لحظة ضرب صاعقة لرجل هندي بعد انتهاء عمله في أحد المناجم، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء الماضي بولاية ماهاراشترا الهندية، وبالتحديد بالقرب من منجم فحم في منطقة “شاندرابور”.

يعمل في منجم

وأوضحت أن الضحية يدعى بابو دانكومار ياداف ويبلغ من العمر 36 عاما، ويشتغل في منجم ماجري للفحم التابع لشركة وسترن كول فيلد.

ويظهر الفيديو بابو وهو يغادر مكان عمله، قبل أن تفاجئه صاعقة قوية، أسقطته على الأرض فورا.

صاعقة تقتل زوجان وطفلاهما

وفي منطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا، توفي زوجان وطفلاهما بسبب صاعقة قوية ضربتهم، يوم الإثنين الماضي، لحظة ركوبهم دراجة نارية.

ويحذر الخبراء من مخاطر صواعق الرعد والبرق، حيث يشددون على ضرورة تجنب البقاء في الخارج والوقوف في الأماكن المرتفعة.

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