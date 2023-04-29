الحرب على المخدرات..دوريات الأمن بالطائف تقبض على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر

تواصل – واس:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتبذل المملكة جهودا مستمرة، من خلال الجهات المعنية، من أجل تجفيف منابع المخدرات، والقضاء على تهريب وترويج المواد والنباتات المخدرة.

القبض على مخالف بعسير

وفي إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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نبات القات المخدر

وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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ضبط 4 مسلحين في تبوك

كما كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك عن القبض على (4) متهمين مسلحين، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرًا لإخفائها.

ونتج عن ذلك ضبط (12,800) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.