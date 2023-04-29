تجاوز عددها 106.. تأهيل شركات لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمنازل

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بعد اعتماد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، تأهلت أكثر من 106 شركات مقاولات واستشارات لتنفيذ مشاريع منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للمنازل والمنشآت.

أمان تركيب أنظمة الطاقة

وعملت منظومة الطاقة مع الجهات كافة على إتمام الترتيبات اللازمة لتحقيق المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي والمتابعة مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمة، بما يحقق فعالية وأمان تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المنشآت حماية للمستهلك.

نشر الوعي

وأضافت الهيئة، أنه تم العمل على نشر الوعي بالمواضيع المتعلقة بالجوانب المالية والفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المربوطة بمنظومة التوزيع، حسب “الاقتصادية”.

وأوضحت أن لجنة التأهيل تتولى مسؤولية اعتماد وتأهيل المقاولين والاستشاريين الذين يسمح لهم بتصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها.

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استقبال الطلبات

ودشنت شركة الكهرباء خدمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، والبدء في استقبال الطلبات المبدئية لتركيب النظام للمشترك، وذلك انطلاقا من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.