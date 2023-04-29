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فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط أمريكية
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فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط أمريكية

فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط أمريكية

فيديو يوثق لحظة استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط أمريكية
٠٤:٥٤:١٣ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو يوثق لحظة مداهمة قوات جوية إيرانية لناقلة نفط إيرانية والاستيلاء عليها.

وأظهر الفيديو نزول قوات مسلحة من طائرة هيلوكوبتر على متن الناقلة للسيطرة عليها.

اصطدمت بزورق

وقالت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني إنها احتجزت السفينة بسبب مخالفتها القوانين بعد الاصطدام بزورق إيراني ومحاولة الفرار دون معالجة المصابين

تفاصيل الواقعة

احتجزت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، واقتادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عُمان، حسب عدة وسائل إعلام يوم الخميس.

مخالفة القوانين

وقالت وكالة الانباء الإيرانية “إرنا” بالعربية، إنه تم احتجاز السفينة “لمخالفتها القوانين” بعدما اصطدمت الليلة الماضية بزورق إيراني ما أدى لإصابة عدد من أفراد طاقم الزورق وفقدان اثنين منهم.

وأوضحت أن السفينة – وبعد حادث الاصطدام – “عمدت إلى الفرار من مياه الخليج الفارسي بدلا من القيام بإسعاف وإنقاذ طاقم الزورق الإيراني وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية”، ما دفع لتعقبها واحتجازها.

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الكلمات الدلالية:
ايران بحر عمان ناقلة امريكية ناقلة نفط

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