الذهب يصعد مجددا.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بأسواق المملكة

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عاودت أسعار الذهب، اليوم السبت، الارتفاع بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.19 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.18 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.17 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.15 ، وعيار 14 بـ 140.11 ، وعيار 12 سجل 120.10 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7470 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1681 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 240.192 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.30 ريال، أمس الجمعة، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.36 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.39 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.48، وعيار 14 بـ 139.59، وعيار 12 سجل 119.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7442 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1675 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239.297 ريالاً.