استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .
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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.94
دينار كويتي 12.24
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.71
فرنك سويسري 4.21
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أسعار العملات أمس
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.25
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.68
فرنك سويسري 4.22
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