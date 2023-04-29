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استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

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استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال
٠٤:٥٠:٥٣ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.21

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اليورو يسجل 4.16.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس ، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.68

فرنك سويسري 4.22

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