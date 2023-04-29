الحرب على المخدرات.. ضبط مواطن بحائل لترويجه الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل

تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

أسلحة نارية

وضبط بحوزته أسلحة نارية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تحذير من المخدرات

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، أن المخدرات أصبحت من الأزمات الكبرى التي تهدد العديد من دول العالم.

المخدرات تؤثر على حياة الشعوب

وأوضحت أن المخدرات باتت تؤثر على حياة الشعوب، بعدما طالت الفئات العمرية المختلفة، وأصبحت خطورتها تمس مكونات النسيج الاجتماعي، ليصل ضررها بالإنسان إلى الموت والهوان.

مواجهة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية

وأضافت أنها تسعى ممثلة بالأمانة العامة إلى الحد من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي ووقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال:

1- تحقيق التناغم والانسجام، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية.

2 – تضمين تلك الجهود والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية، ويأتي تفعيل دور الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين المجتمع من المشاركة في جهود الوقاية والمكافحة.

أمراض مزمنة تؤثر على المخ

وحذرت “نبراس”، من آفة المخدرات، وما تؤديه إلى أمراض مزمنة تؤثر على المخ، مشيرة إلى أن بعض الشباب يقومون بتجربة المخدرات عن طريق الأصدقاء أو المعارف، بدافع حب الاستطلاع، مما قد يوقعهم في براثن الإدمان والمشاكل الأسرية والمالية.

حقن المخدرات تسبب الإصابة بالإيدز

وأشارت إلى أن استخدام حقن المخدرات تعد أحد أسباب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل “الإيدز”.

وأكدت أن المراهقين الذين يتلقون باستمرار رسائل توعوية عن أضرار المخدرات من والديهم هم أقل عرضة لاستخدامها بنسبة 50 % من الذين لا يعون مخاطر المخدرات المؤدية إلى الوفاة.

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وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” من خطر المخدرات عموماً ومخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي.

تحذير عام من المخدرات المصنعة كيميائياً

ويتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائياً ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

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وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

إضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

أهم أضرار مادة “الشبو” المخدرة

ونوهت إلى أن أضرار “الشبو” على المدى القصير تتلخص في الآتي:

1 – ارتفاع ضغط الدم.

2 – هشاشة في العظام.

3 – اضطرابات المزاج.

4 – ارتفاع درجة حرارة الجسم.

5 – عدم انتظام ضربات القلب.

6 – فِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.

7 – اضطرابات النوم والأرق.

8 – جنون العظمة والهلوسة.

9 – الأوهام و السلوك العنيف.

10 – شحوب وجفاف جلدي وحكة.

11 – تشوهات وأضرار في الأسنان.

12 – العديد من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى.

طرق الوقاية والعلاج من مخاطر المخدرات

وبينت أنه ينبغي أن تتكاتف الأسرة في توعية الأبناء بخطورة هذه المادة وجميع المواد المخدرة، والحرص على خفض العوامل التي تقود إلى تعاطيها.

والوقوف بجديه مع أي حالات تعاطي قد تظهر بين أحد الأفراد والعمل على إيجاد الحلول العلاجية لها باستشارة المختصين.

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ولفتت إلى أنه يمكن الوقاية والتصدّي لآفة تعاطي “الشبو” وإدمانه، من خلال المشاركة الإيجابيَّة للشباب وتقويَّة العلاقات مع أسرهم في بيوتهم ومجتمعاتهم، وخلق بيئة صحيَّة وآمنة للجميع.

كما يجب على أولياء الأمور الاستماع لأبنائهم وبناتهم وإزالة الحواجز لمساعدتهم على طلب المعونة متى دعتهم الحاجة، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم، والتواصل معهم حول أخطار تعاطي المخدرات.

إحصائية حديثة تنذر بكارثة مجتمعية بسبب المخدرات

وبينت “نبراس” خلال إحصائية نشرتها عن الأسباب التي تدفع الأبناء لتعاطي المخدرات، أن التوبيخ الأسري يشكّل ما نسبته 40% من أسباب التعاطي، والعنف الأسري المتمثل بالضرب يشكّل 32%، والتسلط الأسري 29%، وتعامل الأب القاسي إلى 25%.