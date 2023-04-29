السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
تنبيه مهم من الصحة حول إجراء فحص ما قبل الزواج
دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)
الصحة: سجلنا 137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة
تنبيه من الأرصاد على محافظات في المدينة وجازان حتى هذا التوقيت
6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

الرئيسية

 /

محليات

 /

مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان

مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان

مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
٠٤:٠٠:١٨ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مواصلة تشغيل الرحلات الجوية المخصصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم.

وياتي ذلك كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة من جمهورية السودان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.

الصورة

وصول 20 مواطنا

وبناءً على توجيهات القيادة، وصل صباح اليوم السبت، إلى جدة 20 مواطنا، وبلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1866 شخصاً.

الصورة

ووصل إلى مدينة جدة صباح أمس الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة قادمين من السودان.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لحظة نزول ركاب سفينة جلالة الملك “الجبيل” القادمين من السودان

الرحلة تضم أشخاصًا من 16 جنسية

وضمت الرحلة أشخاصًا من 16 جنسية، وهي: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).

اقرأ أيضًا:

مذيعة تتفاجأ بوجود عمها ضمن الذين أجلتهم المملكة من السودان

إجلاء 2991 شخصًا من السودان

حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “مكة”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصًا (119 مواطنًا، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).

اقرأ أيضًا:

أهم 10.. الخارجية تعلن إجلاء 2744 شخصًا من السودان.. وانتهاء فترة التقديم على حركة النقل الخارجي

إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية صباح اليوم

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، اكتمل نزول ركاب سفينة جلالة الملك “الجبيل”، التي تقل رعايا قادمين من السودان، إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.

وتم رفع العلم السعودي على سفينة جلالة الملك “الجبيل” قبل نزول الرعايا القادمين من السودان.

اقرأ أيضًا:

بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان

إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية

ووفقًا لمراسل “الإخبارية”، فإن الرحلة استمرت 10 ساعات ذهابًا إلى ميناء بورتسودان ومثلها إيابًا، وتم إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية مختلفة.

وتضم الرحلة ركابًا من المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2796 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية).

اقرأ أيضًا:

البيت الأبيض: المملكة ساعدتنا على إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان

الكلمات الدلالية:
اجلاء مواطنين السودان رعايا الدول الشقيقة مطار الملك عبدالعزيز مطار جدة

مواد ذات صلة

المزيد
ليس مواطنًا.. «شرطة نجران» تكشف شخصية «المتفاخِر بضرب مقيم»‎

ليس مواطنًا.. «شرطة نجران» تكشف شخصية «المتفاخِر بضرب مقيم»‎

٠٩:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٩ أغسطس ٢٠١٧
مصادر: التأشيرات السياحية حصلت على اعتماد الجهات المختصة

مصادر: التأشيرات السياحية حصلت على اعتماد الجهات المختصة

١٢:٤٨ م، السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧
إمارة مكة»: رفض الخطابات الرسمية الموقعة بـ«عنه»

إمارة مكة»: رفض الخطابات الرسمية الموقعة بـ«عنه»

١١:١٣ ص، الأحد، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧
«الداخلية» تكشف تفاصيل الإطاحة بجناة ارتكبوا 32 جريمة سرقة بالرياض

«الداخلية» تكشف تفاصيل الإطاحة بجناة ارتكبوا 32 جريمة سرقة بالرياض

٠٢:٢٠ م، الأثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *