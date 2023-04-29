الصحة: سجلنا 137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (840,337) حالة حتى الآن.

90 حالة تعافٍ

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩، أنه تم تسجيل (90) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (826,941) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى (9,642) حالة.

وتابعت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ (3,754) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة (70) حالة.

انخفاض الوفيات عالميًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19) بنسبة 95% منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودًا.

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تراجع وفيات كورونا أمر مشجع

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي “إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19.

وتابع، على الرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض”.

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الفيروس ما يزال يتحور

وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل في إعلان نهاية لكوفيد-19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.

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