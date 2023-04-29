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دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)
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دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)

دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)

دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)
٠٣:٣٥:١٠ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المحامي مروان الجابري عن العقوبة القانونية لموظف ضُبط رفقة موظفة داخل سيارته داخل مخطط.

الإجراء النظامي

وفي فيديو نشره المحامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، علق على سؤال موظف “: ما هو الإجراء المتبع بعدما ضبط من قبل دورية الشرطة وهو يتحدث مع موظفة داخل مخطط وتم تفتيشهما وإحالتهما إلى قسم الشرطة والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما”.

إحالة للمحاكمة

وقال المحامي : ” القضية تحال للمحكمة لأن زميلة العمل غير محرم لك وعقوبة تقديرية” ،مشيرا إلى أن سبب عدم توقيفهما بأن القضية ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف “.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية خلوة غير شرعية دورية شرطة محام سعودي

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